Nicolò Schira a Radio Punto Nuovo ha fatto il punto della situazione su Fabiàn.

Ecco quanto detto dall’esperto di calciomercato sullo spagnolo: “Fabiàn al PSG è un affare fatto, mancano gli ultimi dettagli. In giornata è prevista una chiamata Napoli-PSG per limare le ultime condizioni e procedere poi al passaggio dello spagnolo in Francia”. Si tratterebbe dunque di ore per il passaggio dell’ex Betis al club attualmente tra i più ricchi e forti del mondo.