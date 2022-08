Gazzetta – Senza Navas, il Napoli punterà tutto su Alex Meret

Alex Meret sarà il titolare del Napoli se non dovesse concretizzarsi l’approdo di Navas al Napoli.

Lo fa sapere l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui si sarebbe complicata la pista che porta al portiere del PSG nelle ultime ore: in caso di conferma da primo portiere per Meret, inoltre, potrebbe anche arrivare il fatidico rinnovo per l’ex Spal. Una situazione complicata che si delineerà solo nelle prossime ore, data l’imminente chiusura del mercato in entrata e in uscita fissata per giovedì 1 settembre alle ore 19.