CorrSera – Osimhen distratto dalla trattativa con il Manchester United

Victor Osimhen è apparso distratto e poco concentrato al Franchi ieri sera.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere della Sera, il nigeriano non ha offerto la solita prestazione vista con Verona e Monza nelle prime due gare di campionato: oltre al rendimento ieri negativo della punta azzurra, tutto il Napoli è sembrato leggermente affatticato e poco in palla contro una Fiorentina che ha garantito corsa e temperato per tutti i 90 minuti nonostante il ritorno con il Twente svoltosi solo giovedì, tra l’altro anche in trasferta. Il Napoli dovrà caricare presto le batterie e focalizzarsi sul Lecce per tornare subito a vincere.