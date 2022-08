Corbo: “Il Napoli è due squadre in una, Spalletti deve dimostrare di essere bravo”

Antonio Corbo, giornalista de Repubblica, ha rilasciato un pensiero sulla partita fra il Napoli e la Fiorentina:

“Si parlerà anche dei cambi tardivi. Il problema è un altro: bisogna meglio valutare i nuovi acquisti e procedere ad una integrazione. In questo Spalletti deve convincersi che il Napoli è per ora due squadre in una. Rimettere i giocatori insieme, riunirli in una identità tattica, alternare e motivare. È lavoro da grande allenatore. Spalletti deve riuscirvi in un orizzonte largo. Senza pregiudizi. Spalletti è sicuro di essere bravo. Questo è il momento di dimostrarlo”.