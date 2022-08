Capello: “CR7 porta 20-25 gol in dote, ma non fa gruppo e sarebbe un problema di Spalletti”

Fabio Capello, ex allenatore e oggi opinionista a Sky Sport, ha parlato del mercato del Napoli e di Ronaldo: “De Laurentiis è uno dei presidenti che sa fare bene i conti. CR7 porta 20-25 gol in dote ma Osimhen garantisce anche il futuro, non solo il presente. La dirigenza sa muoversi con attenzione. Molto dipenderà dall’offerta: questo è fantacalcio comunque. Ronaldo non fa gruppo, sarebbe un problema di Spalletti che comunque potrebbe contare su un giocatore che può sempre decidere un risultato. Se guardi al presente dici Ronaldo, se guardi al futuro dici Osimhen”.