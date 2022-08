Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sull’affare Ronaldo-Osimhen nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’:

“Per quanto riguarda l’ipotetico arrivo di Ronaldo io non sono molto fiducioso, ci sono troppi soldi in ballo ed il tempo scraseggia. Davvero crediamo che si possa chiudere in così poco tempo? Le mie perplessità sono dunque legate alla tempistica. La trattativa non è facile, poi magari le parti ci lavorano da tempo e questo non posso saperlo”.