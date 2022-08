Quarta vittoria consecutiva in Eredivise per l’Ajax. La squadra di Schreuder vince e convince. In trasferta a Utrecht vince grazie alle reti di Berghuis e Brobbey, arrivate entrambi nel primo tempo. Il risultato finale è quindi di 0-2. Per l’avversaria Champions del Napoli si tratta di un ottimo periodo di forma. L’unica nota dolente è rappresentata dall’infortunio a Rensch, le cui condizioni saranno da valutare in questi giorni.

CLASSIFICA

Ajax 12

Feyenoord 10

Heerenveen 8

PSV 6

Excelsior 6

Twente 6

AZ Alkmaar 6

Groningen 5

Nijmegen 4

Cambuur 4

Sparta Rotterdam 4

FC Emmen 4

Waalwijk 3

Utrecht 2

FC Volendam 1

Vitesse 1

GA Eagles 0

Sittard 0