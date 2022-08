Keylor Navas, obbiettivo per la porta del Napoli, potrebbe non arrivare più nel club azzurro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il portiere Costaricano non avrebbe ancora trovato l’accordo col PSG, e il tempo per chiudere l’operazione stringe

Entro Giovedì la società partenopea deciderà se puntare su Navas o continuare con Meret.