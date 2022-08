De Giovanni: “Raspadori-Osimhen, intreccio di calciomercato?”

Maurizio De Giovanni ha rilasciato alcune dichiarazioni per la Gazzetta dello Sport:

“Da giallista l’acquisto di Raspadori l’ho percepito come un indizio importante. Il Napoli non ha mai preso per 35 milioni un giocatore che di fatto attualmente è una riserva. E qui nasce l’indizio sulla possibile vendita di Osimhen. Che anche da tifoso capirei: se ti danno 100 milioni di euro per un giocatore è giusto cederlo. Dunque nulla da ridire. Si è parlato tanto dei problemi della tifoseria. Ebbene è bastata una campagna acquisti adeguata per togliere ogni dubbio e dimostrare che il tifoso è sempre passionale. Infatti è tornato a riempire lo stadio di Fuorigrotta”.