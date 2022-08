Bucciantini spaventa il Napoli: “La Fiorentina è l’avversario peggiore da affrontare”

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno dell’imminente confronto tra Fiorentina e Napoli in programma per domani alle 20:45.

Ecco quanto ha dichiarato sulla sfida: “Le energie nervose e mentali spese in Conference non pregiudicheranno la partita con il Napoli, ma la Fiorentina ha un modo di giocare dove spinge sempre, e per farlo devi essere al massimo. Tutti questi impegni non ci permetteranno di essere sempre al massimo, ma servirà imparare a gestire le energie per provarci”.

“Il Napoli dove si inserisce in questo campionato? Sappiamo cosa ha perso, è più difficile quantificare cosa ha acquistato ma ad oggi è la squadra più in forma del campionato, che sicuramente farà tra i 70 e gli 80 punti. Kvaratskhelia è adatto all’idea di calcio di Spalletti, al momento è l’avversario peggiore possibile. Detto questo anche la Fiorentina è uno dei peggiori avversari per tutti, l’anno scorso al San Paolo abbiamo segnato otto gol tra campionato e coppa e siamo temibili nel ribaltare velocemente il campo.”