Sky – Resta fiducia per la trattativa Navas, ma i tempi iniziano a stringersi

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato attraverso Sky Sport della possibilità che Keylor Navas possa vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. Secondo quanto riportato, la trattativa resta lunga e laboriosa. Resta una latente fiducia che questa si possa concludere, anche se i tempi iniziano a stringersi. Il portiere ha ancora due anni di contratto con il Psg e un ingaggio da 36 milioni lordi in questo biennio. Se il club parigino non dovesse contribuire allo stipendio sarebbe molto difficile, ma la fiducia del Napoli, nonostante le difficoltà, non è tramontata.