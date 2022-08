Parolo: “Il Napoli ha fatto un ottimo mercato e mantenuto un certo tipo di ossatura”

L’ex calciatore Massimo Parolo è intervenuto nel corso della trasmissione A Tutto Mercato, in onda su Tmw Radio. Si è parlato dello scudetto, e in questa occasione, l’ex Lazio ha parlato delle sue favorite per il titolo.

“Davanti vedo il Milan anche se deve sistemare il centrocampo, poi Inter, Napoli e Juventus. Il Napoli ha fatto un mercato ottimo mantenendo un certo tipo di ossatura. Hanno tenuto Osimhen, hanno sì mandato via Koulibaly, ma l’hanno rimpiazzato con Kim che è un giocatore di struttura. Il centrocampo però è quello con Lobotka, Anguissa, Elmas, Zielinski. Fabian Ruiz non era sempre titolare. Inoltre i nuovi acquisti hanno dimostrato il loro valore”.