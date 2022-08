Secondo Tuttosport, l’operazione CR7 non è impossibile. Infatti il patron azzurro non incasserebbe solamente il miglior marcatore nella storia del calcio, ma anche una cifra non inferiore ai 100 mln che verrrebbero reinvestiti per acquistare dal Chelsea Armando Broja: talento classe 2001 sul quale il Napoli si era già mosso da tempo.