Primo successo in campionato per l’Udinese, che in rimonta supera il Monza e vince con il risultato di 1-2. A passare in vantaggio sono stati proprio i lombardi, con il gol di Colpani. I friulani hanno immediatamente reagito con Beto subito dopo il gol degli avversari, e nel secondo tempo con la rete di Destiny Udogie ad un quarto d’ora dalla fine. I bianconeri salgono così a 4 punti in classifica, mentre rimangono fermi a 0 gli uomini di Stroppa.