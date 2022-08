L’Unione Sarda – Torino su Nandez ma lui vuole il Napoli. La situazione

Nahitan Nandez è seguito dal Torino, ma il suo sogno è andare al Napoli per poter giocare la Champions League. È quanto riferisce la testata L’Unione Sarda. I granata hanno mantenuto vivo l’interesse per il centrocampista uruguaiano, che percepisce uno stipendio elevato e ha un contratto in scadenza nel 2024. I rossoblù però, non vogliono scendere al di sotto della cifra di 15 milioni di euro, eccetto per la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’ex Boca Juniors però continua a preferire la destinazione Napoli, soprattutto in virtù di poter giocare la Champions League.