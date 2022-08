As conferma:”Ronaldo al Napoli è possibile”

Uno dei giornali più conosciuti in Spagna e nel mondo, ovvero As, ha parlato dell’idea Ronaldo al Napoli. Secondo il giornale spagnolo De Laurentiis vorrebbe 120 milioni per Osimhen, e non i 100 di cui si è parlato fino a ora.

L’operazione sarebbe fattibile con la vendita di Osimhen allo United. De Laurentiis chiede circa 120 milioni per il nigeriano e non esclude l’arrivo del portoghese.

Vedere Cristiano al Napoli un mese fa era un’idea che ora è diventata una possibilità concreta . L’ AS ha annunciato a luglio che il club azzurro era tra gli interessati ai servizi del portoghese che, come tutti sanno, sta facendo di tutto per uscire dal Manchester