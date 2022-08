Alfred Schreuder, allenatore dell’Ajax ha commentato con qualche breve dichiarazioni gli esiti del sorteggio del girone di Champions League. Queste le parole dopo il sorteggio di Instanbul: “Penso che il Liverpool sia il favorito del girone. Sappiamo tutti la sua forza”. i giornalisti poi gli hanno chiesto se Antony potesse ritrovarsi in futuro al Manchester United, in Europa League: “Assolutamente, sarebbe pazzo a scambiare un girone come questo con uno di Europa League”.