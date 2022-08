Schira: “Demme? Probabilmente aveva una squadra tra le mani. Ounas? C’è la Sampdoria”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, dove ha parlato di alcune situazioni in uscita del mercato del Napoli.



“Demme? Purtroppo si è fatto male, pertanto credo nessuno sia disposto a prendere un calciatore fermo per i prossimi due mesi. Lo sfogo social del ragazzo è dovuto proprio al fatto che, probabilmente, aveva già una nuova squadra per le mani, e l’infortunio ha fatto saltare tutto. Con Gattuso era titolare inamovibile, mentre Lobotka non vedeva il campo. Con Gattuso si sono invertite le situazioni, pertanto penso che ora resterà almeno fino a gennaio. Ounas? Nelle ultime ore si è mossa la Sampdoria. Tra Faggiano e Giuntoli c’è un gran rapporto, e l’algerino rientrerebbe alla perfezione nel progetto tattico doriano. Vediamo se troveranno la quadra”.