Sabatini: “Kvaratskhelia è fuori categoria. A Spalletti consigliai un altro georgiano”

L’esperto dirigente Walter Sabatini, intervistato da Il Secolo XIX, ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia, definendolo come il colpo che avrebbe voluto compiere in questa sessione di calciomercato. “Kvara è fuori categoria. A un collaboratore di Spalletti dissi di stare attento ad un georgiano che portai al Palermo, Mchedlidze: a 18 anni segnò alla Juve e in nazionale, poi si è perso dietro altri interessi, come i maledetti soldi. Che amarezza, era formidabile, ma Kvara lo è molto di più. Ha un talento straordinario, farà una carriera meravigliosa”.