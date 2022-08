Manuel Parlato, noto giornalista di Sportitalia, ha parlato degli ultimi aggiornamenti sul trasferimento che può portare Keylor Navas dal PSG al Napoli. Questo quanto evidenziato:

“Solo questioni burocratiche da concordare sulla buonuscita che deve il PSG, l’affare andrà in porto. Solo Goldrake doveva attraversare lo spazio cosmico per arrivare sul Pianeta Vega. Navas sta per sbarcare a Napoli”.