La Gazzetta dello Sport continua ad elogiare il Napoli, questa volta in ottica Champions League.

Il quotidiano ha iniziato complimentandosi con la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e ha anche confrontato gli azzurri con la Juventus:

“La rosa del Napoli è impressionante, Lobotka, Kvara e Osimhen incanteranno l’Europa. In Champions parte svantaggiato per l’esperienza, ma che oggi sia superiore alla Juventus, non è nemmeno in discussione”.