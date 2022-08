Dries Mertens non dimentica Napoli. Ecco cosa è successo nella giornata odierna: il Napoli ha postato sui social un’immagine che ritraeva Raspadori in conferenza con le sue parole da nuovo calciatore azzurro. Poco sotto il post, su Instagram, si può ritrovare il commento di Mertens. Questo commento appare come una benedizione per il nuovo acquisto azzurro. Un vero e proprio nullaosta per far bene con il Napoli!

Ecco la foto con il commento: