Dalla Francia – Navas tratta per la rescissione con il Psg

Il Napoli sta trattando per far sì che Keylor Navas sia il nuovo portiere per questa stagione. Il costaricano ha espresso il suo desiderio di vestire la maglia partenopea, ora resta da trovare un accordo tra le parti per averlo a disposizione. Le ultime notizie arrivate in merito lasciano ben sperare i cuori dei tifosi azzurri. Infatti, secondo quanto riportato da Hadrien Grenier, giornalista di Canal Supporters, l’ex Real Madrid starebbe trattando per la rescissione con il club parigino, sulla base di una cifra di circa 7-8 milioni netti. Il Napoli intanto è pronto ad offrirgli un contratto biennale con opzione per un terzo anno. Da questa trattativa, il Napoli darebbe il via libera per l’approdo di Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain.