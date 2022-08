Cristiano Giuntoli, il Direttore Sportivo che ha dimostrato quanto il silenzio possa mettere a tacere le critiche

L’addio di Bigon e l’arrivo a Napoli – Il Napoli dell’era Benitez dice definitivamente addio a due figure che in quel periodo avevano dato tanto alla causa azzurra, l’allenatore spagnolo e l’allora Ds Bigon. A Napoli c’è bisogno di qualcosa di nuovo e vengono stravolte guida tecnica e la posizione di Ds. Al posto del figlio del grande Alberto arriva un dirigente che aveva già dimostrato le sue qualità al Carpi: Cristiano Giuntoli. Il nuovo ds azzurro porta a Napoli alcuni dei pupilli dell’ex Empoli, come Valdifiori e Hysaj, giocatori che non hanno trovato grandissima fortuna a Napoli, anche se per anni il terzino albanese ha giocato da titolare. I tifosi però non sono soddisfatti, bollano il nuovo dirigente come incapace e burattino della società, che non sa fare quello per cui arriva a Napoli e di questo danno la colpa anche al presidente De Laurentiis. La stessa cosa venne ripetuta quando nel gennaio 2016 quando a un Napoli in pieno lotta scudetto vengono aggiunti solo Grassi e Regini.

Il silenzio che molti consideravano sconfitta – Cristiano Giuntoli non si è mai dimostrato uomo di tante parole, ma ha sempre preferito dimostrare ai suoi detrattori le proprie capacità. Con l’addio di Gonzalo Higuain porta a Napoli giocatori forti, con un futuro che faceva gola a società e tifosi, come Arek Milik, acquistato per sostituire l’argentino e Piotr Zielinski, altro polacco che arrivava dall’Udinese. Nell’estate dell’addio del bomber argentino la società spende una cifra superiore ai 100 milioni di euro, la maggior parte usati per completare una squadra che l’anno prima aveva lottato per il titolo. Sarà poi la sfortuna ad andare contro quegli acquisti, infatti giocatori come Milik e Rog a Napoli non riusciranno a dimostrare tutte le qualità del repertorio, un po’ per sfortuna, un po’ per le poche presenze, come nel caso del croato. Nelle stagione successive il Ds non fa molti acquisti, ma porta nel periodo Ancelotti due giocatori che fanno la fortuna del Napoli, come Fabian Ruiz e Hirving Lozano. Acquista anche Manolas per 36 milioni, cedendo alla Roma Amadou Diawara per 20 milioni, sembra un capolavoro, ma il greco a Napoli rende meno della metà di quello che ci si aspetta.

Gli addii dolorosi e un mercato che sembrava dormiente – Nel corso di questo calciomercato scoppia definitivamente la rabbia dei tifosi azzurri, sia per l’addio di Lorenzo Insigne, che per i non rinnovi di Dries Mertens e David Ospina. La ciliegina sulla torta a questi saluti arriva con Kalidou Koulibaly, che lo stesso Ds aveva ritenuto incedibile in conferenza stampa nel ritiro di Dimaro. Quell’incedibilità però si frantuma, e un paio di giorni dopo il ‘Comandante’ si accasa al Chelsea per 40 milioni. Giuntoli e De Laurentiis vengono messi sul banco degli imputati, ritenuti colpevoli di aver distrutto la squadra che aveva fatto sognare i tifosi. Il duo non respinge le critiche con le parole, ma accusano i colpi come due pugili che non vedono l’ora di andare all’attacco. Un paio di giorni dopo l’addio del senegalese arriva Kim Min Jae dal Fenerbaçhe per 20 milioni di euro, ma è ancora troppo poco per i tifosi. L’ex Carpi e il presidente però non rimangono con le mani in mano, e all’oscuro delle telecamere, senza rilasciare interviste continue decidono di regalare un tris di colpi degno dei migliori film, cosa che al presidente azzurro sembra riuscire abbastanza bene. Arrivano nel giro di pochi giorni la cessione di Petagna al Monza e parte poi il vero mercato, arrivano Giovanni Simeone dal Verona, Giacomo Raspadori dal Sassuolo e Tanguy Ndombele. A questi va aggiunto un ragazzino georgiano, ex Dinamo Tiblisi acquistato per la modica cifra di 10 milioni di euro, che dopo 2 giornate ha già fatto innamorare il pubblico, Kvaratskhelia. I tre colpi vengono messi a segno in poco tempo, e i tifosi recuperano l’entusiasmo perduto. Mancano 6 giorni alla fine del mercato, ma il Ds azzurro non si ferma un attimo, anche perché è sempre più vicino l’acquisto di un giocatore dal carisma elevatissimo, Keylor Navas Gamboa, che nel suo palmares vanta 3 Champions League e trofei a non finire. Il mercato è ancora aperto, per ora si può dire che l’ex Carpi si è mosso così bene da sembrare un giocatore che sguscia in mezzo a tante maglie avversarie per poi arrivare in porta, anche se lui di nemici in questo caso non ne ha avuti pochi, ma davvero tanti, che ancora non sembrano apprezzare la sua bravura, anche e soprattutto nello scouting, proprio dimostrato con vari acquisti fatti nel corso degli anni, ultimo proprio Kvicha Kvaratskhelia. Al momento dopo quel dribbling fulmineo al Ds manca solo la rete, che potrebbe arrivare con il costaricense. Al momento però una cosa è certa, Cristiano Giuntoli ha subito per anni offese e ingiustizie che è riuscito a scrollarsi di dosso senza pensare a nessuno.