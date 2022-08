Corriere dello Sport – Kvara nuovo idolo dei tifosi, ieri all’urlo del suo nome grande ovazione

Khvicha Kvaratskhelia ha già dato a molti dimostrazione delle proprie capacità tecniche. Arrivato dalla Georgia per sostituire Insigne non sembra far rimpiangere l’ex capitano ai tifosi azzurri, anche perché nelle prime due ha già segnato 3 volte. Ieri alla presentazione ufficiale dei nuovi acquisti al Maradona all’urlo del suo nome da parte di ‘Decibel’ Bellini c’è stata una grande ovazione da parte del pubblico, che come riporta il Corriere dello Sport ha intonato cori e gli ha dimostrato enorme vicinanza. Tra i più applauditi sicuramente il georgiano ma anche gli altri acquisti hanno reso felici i tifosi che ieri hanno potuto assistere al debutto di molti di loro.