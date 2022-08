Champions League, il Napoli sarà accoppiato con il Milan. Cosa significa

La Uefa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha confermato gli accoppiamenti per il sorteggio di Champions League 2022/23, che andrà in onda stasera alle ore 18. Il Napoli è stato accoppiato con il Milan. Ciò significa che i partenopei saranno accoppiati ad un diverso gruppo dai rossoneri. Questi vengono effettuati per evitare che due squadre della stessa nazione giochino nel corso dello stesso giorno. I vari raggruppamenti sono divisi tra quelli rossi (A, B, C, D) e quelli blu (E, F, G, H). Nel caso il Milan venisse sorteggiato in uno dei gironi rossi, al Napoli toccherebbe uno di quelli blu e viceversa. Di seguito, gli accoppiamenti completi.

A Real Madrid e Barcelona

B Frankfurt e Leipzig

C Man City e Liverpool

D AC Milan e Napoli

E Bayern e Dortmund

F Paris e Marseille

G Porto e Benfica

H Chelsea e Tottenham

I Juventus e Inter

J Atlético de Madrid e Sevilla

K Rangers e Celtic