Champions League: le possibili date di quando partiranno i gironi

Giornata di sorteggi per la Champions League. Oltre al girone del Napoli con Ajax, Liverpool e Rangers ecco tutti i gironi dall’A alla H. Sfortunata l’Inter, girone non facile neanche per la Juventus.

Dopo la pubblicazione dei gironi, si conoscerà soltanto domani sera o dopodomani il calendario della competizione. Nelle prossime ore, il Napoli saprà dunque quando giocherà contro Ajax, Liverpool e Rangers.

Le date (da ufficializzare):

1° giornata: 6/7 settembre

2° giornata: 13/14 settembre

3° giornata: 4/5 ottobre

4° giornata: 11/12 ottobre

5° giornata: 25/26 ottobre

6° giornata: 1/2 novembre

Champions League – la fase a gironi:

GRUPPO A: Ajax, Liverpool, NAPOLI, Rangers

GRUPPO B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bruges

GRUPPO C: Bayern, Barcellona, INTER, Viktoria Plzen

GRUPPO D: Eintracht, Tottenham, Sporting Lisbona, Olympique Marsiglia

GRUPPO E: MILAN, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria

GRUPPO F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic

GRUPPO G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenaghen

GRUPPO H: Psg, JUVENTUS, Benfica, Maccabi Haifa