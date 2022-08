CdS – I tifosi dedicano un coro a Kvaratskhelia. “Non si guadagna per caso”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha scitto a proposito di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è diventato nel giro di pochissimo tempo il nuovo idolo della tifoseria partenopea e, come riportato dalla testata, gli è già stato dedicato un coro nel corso dell’amichevole giocata contro la Juve Stabia. “Per Kvaratskhelia, pur restando in panchina, parte un ‘Olé, olé, olé olé, Khvicha, Khvicha’. Lui non può saperlo, ma è un coretto che non si guadagna per caso: le perle contro Verona e Monza hanno già sugellato un amore”. Per concludere, il portale ha aggiunto che la serata ha dedicato una piacevole passerella e tanti applausi anche agli altri nuovi acquisti.