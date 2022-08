Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della trattativa che porterebbe Keylor Navas a giocare per il Napoli. Secondo quanto riportato, per l’arrivo del costaricano sarebbe questione di tempo e che la strada sarebbe spianata non appena il Psg verserà la rescissione al portiere. In più, il giornalista ha aggiunto che dei colleghi dalla Francia danno l’affare per chiuso.