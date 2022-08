Sconcerti: “E’ un Napoli da scudetto? Vediamo, manca tantissimo”

Mario Sconcerti ha detto la sua sulle squadre del campionato italiano di Serie A nel corso del consueto intervento ai taccuini di calciomercato.com: “I nuovi stranieri delle grandi praticamente non giocano? Sì, vero, l’unica eccezione è il Napoli. La novità è che il mercato in campo non si vede. Juventus, Milan e anche Inter, sì, Lukaku è un ritorno, quindi non vale, giocano con le squadre dell’anno scorso” ha affermato il giornalista.

Sconcerti ha poi aggiunto: “Se mi piace questo Kvaratskhelia? Il Napoli ha trovato un buon giocatore, che è anche il più in forma da un punto di vista fisico, fattore che in questa fase della stagione pesa molto”.

“E’ un Napoli da scudetto? Vediamo, manca tantissimo. Per ora vedo che i napoletani mettono le mani avanti, non vogliono sentire parlare di scudetto. Fanno bene. La troppa pressione ha già giocato brutti scherzi in passato. Napoli è l’unica grande città ad avere una squadra sola e questo raddoppia la pressione”.

“Che valutazione do di Berardi? Berardi è un giocatore che completa qualsiasi grande squadra. Berardi se lo metti nella Juve fa la differenza. E ancora: metti Berardi nel Napoli al posto di Lozano e diventa una grandissima squadra. Contro il Lecce ha segnato un gol bellissimo. L’avesse fatto Lautaro sarebbe stato replicato all’infinito”.