Mauro a KKN: “Non so se con Mario Rui e Kim titolari si può lottare per lo scudetto”.

Massimo Mauro, ex giocatore e attualmente opinionista ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, parlando degli azzurri e delle sue aspettative per la stagione. Secondo l’ex Juventus la difesa è un grande punto interrogativo, così come lo sono alcuni giocatori di cui sappiamo poco. Bisogna vedere se giocatori come Kim e Mario Rui riusciranno ad essere sempre su grandi livelli. Ecco le parole dell’opinionista sulla difesa azzurra: “La difesa deve dimostrare di essere forte per poter ambire al titolo. Bisognerà vedere se giocatori come Kim e Mario Rui e anche altri sapranno dimostrarsi all’altezza per 38 partite”.