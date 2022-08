Immobile a Dazn: “Ecco quanti gol farà Osimhen in questa stagione”.

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e più volte accostato a Napoli negli ultimi anni, ha parlato ai microfoni di Dazn della sua esperienza alla Lazio e si è lanciato in un pronostico. La punta di origini campane ha fatto un pronostico su quanto potranno segnare in questa stagione gli attaccanti più importanti del nostro campionato. Tra i numeri 9 citati dal bomber biancoceleste c’è anche Victor Osimhen, che nelle prime 2 giornate ha messo a segno altrettanti gol. Secondo il numero 17 della Lazio il nigeriano quest’anno metterà a segno poco meno di 20 reti, il pronostico è di una rete in meno, ben 19. I tifosi azzurri sperano che il nigeriano possa fare ancora meglio di quanto pronosticato da Immobile.