Resta sempre in bilico il futuro al Napoli di Adam Ounas, per cui non mancano le offerte. Sull’algerino scrive così l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Ha molto mercato anche all’estero. Sulla scrivania del Napoli, offerte di società inglesi e francesi sui 5 milioni. Poco per gli azzurri, che puntano ad incassare una cifra maggiore in questi ultimi giorni di trattative.

È una settimana importante anche per Alessio Zerbin, sempre più vicino ad un rinnovo con il club azzurro”.