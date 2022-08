CdM – Fiorentina-Napoli, il settore ospiti sold-out: i tifosi azzurri lamentano una pessima gestione

Fiorentina-Napoli è il match che andrà in scena domenica 28 agosto allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 20:45. Stando a quanto riportato da il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, il settore ospiti è già sold-out, ma c’è amarezza tra i tifosi azzurri. Infatti sono statui venduti un numero di biglietti inferiori rispetto a quello riservato per i tifosi sostenitori di altre squadre.

