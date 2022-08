As – Gli affari Navas e Ruiz possono essere sbloccati dalla Juventus.

Secondo quanto riportato da As, influente giornale spagnolo, gli affari Keylor Navas e Fabian Ruiz potrebbero ricevere una spinta decisiva dalla Juventus. Al momento il club della capitale francese deve fare delle cessione nella zona nevralgica del campo, e tra gli indiziati a partire c’è Leandro Paredes. Il mediano argentino è nel mirino della Juventus da diverso tempo, e il suo acquisto libererebbe uno spazio nel centrocampo del Psg. Nel frattempo il Napoli continua a lavorare anche per Kepa, così da non trovarsi con un pugno di mosche in mano in caso di fumata nera per Navas. Il portiere spagnolo al momento è la seconda scelta, e a differenza del portiere del Psg, arriverebbe in prestito.