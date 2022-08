Tuttosport elogia Giuntoli: “Le sue strategie di mercato sempre vincenti”

Tuttosport, oggi in edicola, elogia il lavoro di Cristiano Giuntoli ds del Napoli. Da quando fa parte dell’organico della società ha sempre portato giocatori eccellenti. Il ds rappresenta una risorsa molto proficua per la società.

“La strategia di Giuntoli è vincente secondo i dettami di De Laurentiis, perché permette alla squadra di essere spesso tra le qualificate in Champions. Sono tanti i colpacci messi a segno da Giuntoli in questi 7 anni di Napoli. Osimhen è quello più costoso, con i 70 milioni di valore al Lille e i 5 milioni lordi di stipendio: oggi il Napoli cederebbe il nigeriano per una cifra non inferiore ai 110 milioni. E poi Fabian, Zielinski, Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskhelia, Anguissa, Kim, Ospina, Lozano, Raspadori. Giuntoli ha altri due anni di contratto da ds del Napoli e la sua fama ormai lo rende ghiotto agli occhi di chi vuole replicare il modello Napoli”. Si legge sul quotidiano.