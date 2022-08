L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto su un ex giocatore del Napoli ovvero Faouzi Ghoulam. Secondo il quotidiano Ghoulam torna nel mirino della Lazio, sempre a caccia di alternative per la fascia sinistra dopo aver perso Emerson Palmieri. L’algerino, svincolato dopo la fine della sua avventura al Napoli, potrebbe raggiungere Sarri in biancoceleste. Nuovi contatti nelle ultime ore per l’approdo del calciatore nella Capitale.