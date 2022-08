Repubblica annuncia: “Sarà Navas il nuportiere del Napoli: trattativa in chiusura”

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità di calciomercato. Stando a quanto riportato dal quotidiano Napoli e PSG avrebbero trovato un accordo per l’arrivo di Keylor Navas in azzurro. Il portiere sarebbe quindi molto vicino ai partenopei:

“Keylor Navas in chiusura, sarà il nuovo portiere del Napoli. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo. Da tempo il club azzurro tratta l’arrivo dell’estremo difensore di proprietà del Psg che in Francia è chiuso da Donnarumma e ha scelto i partenopei per ritrovare continuità nell’anno del mondiale”. Si legge sul quotidiano.