Kvaratskhelia è il giocatore ad aver completato più dribbling in Serie A: il dato

Secondo quanto riportato dalla nota pagina social Cronache di Spogliatoio, il nuovo calciatore del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, è il calciatore ad aver completato più dribbling nelle prime due giornate! Non solo goal ed assist dunque, il talento georgiano è entrato di diritto in un’altra importante classifica. L’azienda che l’ha stilata, Wyscout, ha sottolineato come il calciatore azzurro abbia distanziato il secondo calciatore in classifica del 19%! L’altro attaccante non è uno qualunque ma l’attuale detentore di questo record nella scorsa stagione: Rafael Leao! Il portoghese ha completato il 61,5% dei dribbling, Kvaratskhelia, in due match, ha toccato quota 80%.