Da Udine – Deulofeu può lasciare la Serie A dopo l’interessamento del Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato da TuttoUdinese, dopo il grande interessamento del Napoli altri club si sono interessati al cartellino di Gerard Deulofeu! Il Villareal di Unai Emery, infatti, è molto interessato all’attaccante spagnolo ed è pronto ad affondare il colpo per convincerlo a trasferirsi. La dirigenza iberica è già in contatto diretto con la dirigenza friulana per cercare di abbassare le pretese per il costo del cartellino. Al momento la richiesta dell’Udinese, che era già valida per il Napoli, è di 20 milioni di euro!