Fabian Ruiz sogna la Liga e il ritorno in Spagna. Il calciatore è a conoscenza del fatto che da svincolato potrebbe ricevere maggiori opportunità. Ma restare fermo per un anno significa perdere la possibilità di perdere il Mondiale. Per questo il PSG è una pista che è da considerare. Napoli e la società parigina trattano sul prezzo, non c’è ancora accordo, la distanza è minima. Si parte da una valutazione di 20 milioni, il Napoli chiede uno sforzo in più. A riportarlo è il Corriere dello Sport.