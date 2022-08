CdM – Napoli, Spalletti ha a disposizione una squadra duttile e piena di risorse

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, ha analizzato il nuovo assetto tattico del Napoli e i vari moduli di gioco che Luciano Spalletti potrà proporre.

“Come farà Spalletti a gestire tanta abbondanza e tanta diversità del suo Napoli? Già contro il Monza Spalletti ha alternato il 4-3-3 e il 4-2-3-1, spostando Piotr Zielinski tra le linee, nello stesso ruolo in cui potrebbe giocare Giacomo Raspadori. In questo caso, la necessità di tenere alta la difesa ed aumentare i muscoli a centrocampo, aprirebbe la strada all’inserimento di Ndombele nello schieramento titolare. C’è poi la questione Simeone. Se è vero che il Cholito rappresenta un’alternativa ad Osimhen, è anche vero che potrebbero giocare insieme, fianco a fianco, in un ipotetico 4-4-2 a trazione avanzata, che assomiglia quasi ad un 4-2-4 spregiudicato”. Si legge sul quotidiano.