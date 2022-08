CdM: “Kvaratskhelia è l’uomo del cambiamento del Napoli”

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Khvicha Kvaratskhelia. Il quotidiano elogia il giovane attaccante che nelle prime due partite del Campionato ha fatto delle ottime prestazioni:

“Sulla rivoluzione del Napoli soffia un vento che viene dall’Est. Quello di Kvicha Kvaratskhelia. Ha spazzato via il pessimismo dell’estate delle partenze e portato un nuovo modo d’attaccare, delle soluzioni in più. Il Napoli è già diverso e l’uomo del cambiamento è Kvicha, il perno su cui Spalletti ha costruito una nuova squadra, già in armonia nella copertura del campo”.