Stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che in casa Napoli ci sia fiducia in merito all’arrivo di Keylor Navas in maglia azzurra.

Il club partenopeo è convinto che l’estremo difensore riuscirà a liberarsi dal PSG. Nel frattempo, il portiere non ha preso parte alla trasferta contro il Lille ufficialmente per un problema a livello lombare.

Da valutare eventuali sviluppi nei prossimi giorni.