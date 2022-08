Sabatini sullo scudetto: “Il Napoli ha avuto test facili, vi spiego il problema della squadra”

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto per parlare della corsa scudetto durante la trasmissione Pressing Serie A.

“Ha avuto due partite molto facili. Il problema principale del Napoli è che manca la sintonia tra quello che fa De Laurentiis e come reagiscono i tifosi. Il presidente del Napoli è come il marchese del Grillo”.

“Ha fatto una rivoluzione sensatissima prendendo un calciatore al posto di Lorenzo Insigne che ha già fatto innamorare i tifosi. Però dovrebbe comunicare con altra empatia. Kvaratskhelia? Se continua così, altro che sostituto di Insigne. Può prendere le redini di Maradona. Ricordatevi quello che vi dico diventerà determinante come Leao per il Milan” .

Sulla favorita per lo scudetto ha aggiunto: “Avete sentito la formazione dello speaker dell’Inter? Gli undici titolari sono fortissimi per non parlare della panchina dove ci sono nomi disumani come Dzeko. Penso che in Europa nessuna squadra possa vantare un attacco Lautaro Martinez, Lukaku, Dzeko e Correa. Come si fa a non considerarla la squadra più forte?”.