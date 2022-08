Il Mattino – Spalletti: “Questi ragazzi amano Napoli, bravi contro il Monza…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti dopo la vittoria contro il Monza (4-0 per gli azzurri al Maradona).

Il tecnico toscano ha esaltato la prestazione della squadra, sottolineando il dominio tattico mantenuto nel corso dell’intera partita.

Queste le parole di Spalletti: “Abbiamo fatto una buonissima gara, sempre in equilibrio: non abbiamo sfruttato all’inizio le azioni che abbiamo creato ma davanti avevamo un Monza tosto. Ma noi superiori sempre. La gara non è stata semplice. La prestazione è stata buona e con quelli che c’erano l’anno scorso. Il pericolo era di non ripartire forte come abbiamo finito. Questi calciatori qui sono ragazzi di cui si possono fidare, sono seri, hanno a cuore le sorti del Napoli. Se non sono riusciti in qualche risultato è perché non ce l’ hanno fatta. Non certo perché non gli interessa”.