Graziani: “Vi racconto una cosa su Kvara. Su Lobotka…”

Ciccio Graziani, ex calciatore della Nazionale, ha parlato del Napoli e dei suoi giocatori a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli ha avuto davvero un buon inizio. Certo, il Verona non è quello dello scorso anno ed il Monza una neopromossa, tuttavia la squadra ha fatto molto bene, considerando che era poi in campo più o meno lo stesso undici dello scorso anno, con le eccezioni di Kvaratskhelia e Kim. Voglio complimentarmi innanzitutto con Lobotka, un trottolino straordinario che, ad oggi, credo sia difficile immaginare non titolare. Per carità, è arrivato Ndombele che è un grande giocatore, in una stagione così lunga è giusto che sia arrivato, tuttavia fatico a pensare ad un Napoli senza Lobotka. La cerniera di centrocampo è straordinaria, quando ti vai a difendere comunque sei ben messo, il 4-3-3 funziona a meraviglia, non solo Lobotka, Anguissa e Zelinski, ma anche i due esterni d’attacco fanno le due fasi”.

“Il Napoli ha però incontrato due squadre decisamente inferiori, un primo test importante può esserci domenica a Firenze anche se un giudizio sul vero Napoli possiamo darlo prima della pausa per i Mondiali, a novembre. Kvara? Ero a Dimaro, l’ho visto da bordocampo e spesso parlavo con Giuntoli. Cristiano mi diceva di guardarlo con attenzione, dopo il secondo allenamento gli ho detto che aveva compiuto un capolavoro. Il ragazzo ha corsa, piede, si sacrifica, secondo me non farà rimpiangere Insigne”.

Infine ha concluso: “Simeone e Raspadori? Il Napoli ha un ottimo reparto nelle alternative, voglio capire se la maglia azzurra diventi una forza o un problema: giocare nel Napoli, in una squadra ambiziosa, può essere difficile, loro però sicuramente possono dare una grande mano, potrebbero diventare una grande risorsa, sono curioso di vederli all’opera”.