Caressa elogia Kvara: “Impatto straordinario, occhio al Napoli”

Dopo la fantastica prestazione contro il Monza, anche Fabio Caressa ha voluto esaltare il talento di Kvaratskhelia attraverso il suo account Instagram.

Di seguito le sue parole: “Lecce e Spezia non sono test probanti per l’Inter, e vale anche per il Napoli che, però, mi ha impressionato giocando benissimo: si vede la mano di Spalletti, Kvaratskhelia è un giocatore importante e pochi hanno avuto un impatto così in Serie A. Avevo un dubbio, ma ha avuto un impatto straordinario. Qualcuno però l’aveva detto che il Napoli è una squadra seria, occhio”.