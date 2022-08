Top&Flop – Il Napoli schianta il Monza, prestazione collettiva perfetta degli azzurri

Il Napoli fa il suo esordio davanti ai suoi tifosi nel miglior modo possibile, battendo il Monza di Stroppa per 4 a 0. La squadra è stata pressoché perfetta in tutti i reparti, tenendo la rete inviolata, dominando il centrocampo e rendendosi costantemente pericolosa in avanti. La redazione di MondoNapoli però ha voluto premiare il calciatore che ha aperto e chiuso la partita con due gol magnifici.

TOP Kvaratskhelia – Dopo l’esordio al Bentegodi in cui aveva dimostrato di poter fare grandi cose, il georgiano oggi aveva un solo obiettivo: dimostrare agli scettici che a Verona non è stato un caso. Kvicha apre la partita con un gol spettacolare che ricorda molto il famoso tiro a giro di Lorenzo Insigne, sbloccando un match che poteva diventare complicato. Come se già questo non bastasse, l’ala del Napoli ha chiuso la partita con un sinistro chirurgico ad incrociare dopo aver messo a sedere l’intera difesa del Monza. Personalità e qualità da vendere, per essere un 21enne alla prima esperienza in un campionato importante.

FLOP Nessuno – In una partita del genere è veramente impossibile eleggere un giocatore come Flop. Prestazione corale fantastica, in tutti i reparti. La nuova difesa sembra aver trovato l’intesa che ovviamente mancava all’esordio di Kim. Il centrocampo continua a dominare, mentre Meret si fa trovare pronto nei pochi tiri arrivati nello specchio della porta che difende. Infine il tridente composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano, funziona alla perfezione e lo dimostrano i 9 gol segnati in 2 partite.