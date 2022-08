Secondo quanto riporta TMW, il Monza dopo la brutta prestazione all’esordio contro il Torino vorrebbe ripartire da Napoli. Basandosi sui punti di forza, la squadra di Stroppa, vuole far male ai partenopei inserendo in corso d’opera Sensi e Pessina, non al meglio, e facendo partire dall’inizio l’esperto ex Andrea Petagna in coppia con Gianluca Caprari.